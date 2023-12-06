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    13:05, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Изменены границы города Конаева

    Конаев
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Постановлением Правительства РК изменены границы города Конаева Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    — Согласиться с совместным решением Алматинского областного маслихата от 24 ноября 2023 года и постановлением акимата Алматинской области от 24 ноября 2023 года «Об изменении границ (черты) города Қонаев Алматинской области» путем передачи земель общей площадью 10 962 гектара в границы Жетыгенского сельского округа Илийского района Алматинской области согласно приложению к настоящему постановлению, — говорится в документе.

    Согласно документу, из передаваемых в границы Жетыгенского сельского округа 10 962 гектаров:

    2016 гектаров — земли сельскохозяйственного назначения;

    526,7 гектара — земли населенных пунктов;

    445 гектаров — земли лесного фонда;

    3174,8 гекатров — земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения;

    50 гектаров — земли особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко культурного назначения;

    3 гектара — земли водного назначения;

    3846,5 гектаров — земли запаса.

    Ранее сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом и получит новое название — Алатау. Проект Указа Президента «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области» был опубликован на сайте «Открытые НПА».

    Корреспонденты агентства Kazinform побывали в селе Жетыген и показали, как живет будущий новый город на юге Казахстана. 

    Теги:
    Алматинская область Граница Конаев
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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