Постановлением Правительства РК изменены границы города Конаева Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

— Согласиться с совместным решением Алматинского областного маслихата от 24 ноября 2023 года и постановлением акимата Алматинской области от 24 ноября 2023 года «Об изменении границ (черты) города Қонаев Алматинской области» путем передачи земель общей площадью 10 962 гектара в границы Жетыгенского сельского округа Илийского района Алматинской области согласно приложению к настоящему постановлению, — говорится в документе.

Согласно документу, из передаваемых в границы Жетыгенского сельского округа 10 962 гектаров:

2016 гектаров — земли сельскохозяйственного назначения;

526,7 гектара — земли населенных пунктов;

445 гектаров — земли лесного фонда;

3174,8 гекатров — земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения;

50 гектаров — земли особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко культурного назначения;

3 гектара — земли водного назначения;

3846,5 гектаров — земли запаса.

Ранее сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом и получит новое название — Алатау. Проект Указа Президента «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области» был опубликован на сайте «Открытые НПА».

Корреспонденты агентства Kazinform побывали в селе Жетыген и показали, как живет будущий новый город на юге Казахстана.