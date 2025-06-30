Изменены адреса дежурных ЦОНов в шести городах Казахстана

— С 1 июля в городах Шымкент, Усть-Каменогорск, Тараз, Уральск, Караганда, Туркестан, а также в области Улытау меняются адреса дежурных ЦОНов, — говорится в сообщении.

Посмотреть актуальный список можно здесь.

Дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00.

При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.

Также отмечается, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в ЦОНах Восточно-Казахстанской области.

О том, что изменится в Казахстане с 1 июля — читайте в материале Kazinform.