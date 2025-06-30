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    17:35, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Изменены адреса дежурных ЦОНов в шести городах Казахстана

    В ряде регионов Казахстана изменятся адреса дежурных ЦОНов. Об этом сообщили в НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Специализированный ЦОН, Мамандандырылған ҚКО
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — С 1 июля в городах Шымкент, Усть-Каменогорск, Тараз, Уральск, Караганда, Туркестан, а также в области Улытау меняются адреса дежурных ЦОНов, — говорится в сообщении.

    Посмотреть актуальный список можно здесь.

    Дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00.

    При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.

    Также отмечается, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в ЦОНах Восточно-Казахстанской области.

    О том, что изменится в Казахстане с 1 июля — читайте в материале Kazinform.

    Теги:
    ЦОН Регионы Правительство для граждан Общество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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