Изменен порядок въезда иностранцев в Армению

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении снят запрет на въезд в страну иностранных граждан, прибывающих воздушным транспортом. Сухопутная граница для лиц, не являющихся гражданами Армении, остается закрытой при некоторых исключениях. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».





С середины августа, согласно принятому правительством решению, разрешен въезд в Армению иностранным гражданам. Пока иностранцы могут попасть в Армению только воздушным транспортом. Запрет на въезд иностранцев в страну сухопутным транспортом сохраняется, за исключением:

- въезжающих через пропускной пункт членов семей граждан Армении, а также лиц, не являющихся гражданами Армении, но имеющих право на проживание в Армении на законных основаниях;

- представителей дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций и членов их семей;

- тех особых случаев, когда по решению коменданта, с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах (территориях), допускается въезд лиц.

Вместе с тем, согласно принятым правилам, при въезде в Армению на пропускных пунктах иностранцы подвергаются специальному обследованию на предмет наличия симптомов инфекции. Если на момент въезда в Армению у лица отсутствуют признаки заболевания COVID-19, и нет необходимости в его госпитализации, то иностранный гражданин обязан по прибытии самоизолироваться на период в 14 дней по месту временного или постоянного проживания.

Прибывший в Армению иностранный гражданин при желании может пройти тест на COVID-19. В случае отрицательного результата теста, необходимости в двухнедельной самоизоляции нет. Забор образцов для теста при этом производится специалистами определенных приказом Минздрава Армении лабораторий по месту самоизоляции иностранца. Результаты проведенного за рубежом тестирования не освобождают иностранца от необходимости самоизоляции в Армении.

Кроме того, временно отсутствует возможность получения иностранцами виз для въезда в Армению на границе. Визы необходимо получать заблаговременно в дипломатических представительствах или консульствах Армении.

Напомним, из-за коронавирусной инфекции в Армении с 16 марта действует режим ЧП. С 3 апреля по решению правительства был установлен запрет на въезд в страну иностранцев независимо от страны прибытия.