Изменен порядок распределения отдельных образовательных грантов в Казахстане

Министр науки и высшего образования внес изменения в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр», передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно приказу от 7 июля 2026 года, уточняется порядок принятия решений по присуждению отдельных категорий образовательных грантов.

Теперь Республиканская комиссия будет принимать решения о присуждении:

вакантных образовательных грантов, оставшихся после конкурсного распределения грантов для иностранных граждан, прибывших в Казахстан по международным соглашениям;

образовательных грантов высшего образования, предусмотренных в резерве;

образовательных грантов, выделенных для отдельных организаций высшего и (или) послевузовского образования.

Кроме того, уточнен порядок оформления грантов, финансируемых местными исполнительными органами.

Так, на основании решения комиссии местный исполнительный орган издает приказ акима либо заместителя акима столицы, области или города республиканского значения, после чего поступающим выдаются свидетельства о присуждении образовательного гранта местного исполнительного органа.

Приказ вводится в действие 25 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что казахстанские абитуриенты начали подавать заявки на гранты.