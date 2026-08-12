Из Ириклинского водохранилища в реку Жайык подается 141 кубометр воды в секунду

Как сообщил руководитель Жайык-Каспийской бассейновой водной инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Галидолла Азидуллин на брифинге региональной службы коммуникаций, в настоящее время из Ириклинского водохранилища в Оренбургской области России поступает в Жайык 141 кубометр воды в секунду.

По его словам, в результате переговоров количество поступающей из Ириклинского водохранилища было увеличено с 90 кубометров в секунду до этого объема.

— По данным на 11 августа текущего года уровень воды в Жайыке на гидропосту в селе Январцево Байтерекского района равнялся 209 сантиметрам, сток воды составлял 238 кубометров в секунду (в прошлом году в этот период 172 сантиметра и 168 кубометров в секунду). Вблизи города Уральска уровень воды равнялся 138 сантиметрам (в прошлом году 99 сантиметров), в Кушуме 169 сантиметров, сток воды 314 кубометров в секунду (в 2025 году — 138 сантиметров и 173 кубометра в секунду, — сказал Г .Азидуллин.

Как сообщил руководитель инспекции, сегодня в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему поступает 24,4 кубометра воды в секунду (многолетний средний сток — 13 кубометров в секунду). Общий объем водохранилищ составляет 260,3 млн кубометров, накоплено 163,26 млн кубометров, то есть заполнение на 62,72%.

На сегодняшний день РГП «Казводхоз» заключило 184 договора с водопотребителями на вегетационный период по Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе.

— В этом году с территории Российской Федерации на возмещение поступления воды из Волги было выделено три миллиарда 707 миллионов тенге. На эти средства заключен договор о подаче 68,5 миллиона кубометров воды из Волги. Из них 42,1 миллиона кубометров поступает через реки Караозен и Сарыозен, 26,4 миллиона кубометров по Жанибекской оросительно-обводнительной системе. Кроме того, в республиканском бюджете ежегодно предусматриваются средства на оплату расходов по подаче 100-120 миллионов кубометров воды из Волги в реки Караозен и Сарыозен, а также в Жанибекскую оросительно-обводнительную систему. Это считается важным механизмом государственной поддержки, обеспечивающим эффективное использование трансграничных водных ресурсов и обеспечение водной безопасности региона, — сказал Г. Азидуллин.

По данным инспекции, в реки Караозен и Сарыозен вода подается с 13 мая. До сих пор в Караозен поступило 15,2911 млн кубометров воды, в Сарыозен 14,583 млн кубометров воды. В настоящее время в Караозен подается 3 кубометра воды в секунду, в Сарыозен 3,5 кубометра в секунду. Также из Палласовской оросительно-обводнительной системы в Волгоградской области в Жанибекскую оросительно-обводнительную систему получено 15,990 млн кубометров воды из Волги.

Ранее сообщалось, что сейчас в Казахстане во всех сферах взят курс на экономию воды.