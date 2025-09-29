Издевались над пенсионером: в Караганде начался суд над подростками

Согласно материалам дела, молодые люди под предлогом проверки электропроводки проникли в квартиру пожилого мужчины. После этого они стали оскорблять его нецензурной бранью, наносили удары ногами по лицу и плевали в беспомощного хозяина. Всё происходящее подростки снимали на видео, а затем распространили запись среди знакомых. Впоследствии ролик оказался в открытом доступе, вызвав широкий общественный резонанс.

Самому старшему из обвиняемых — 33 года, младшему — 15 лет.

Ранее Kazinform сообщал, что после появления шокирующих кадров другая группа молодых людей решила самостоятельно «наказать» хулиганов. Двоих подозреваемых избили сверстники, из-за чего было возбуждено отдельное уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Тогда в полиции подчеркнули, что правовая оценка может даваться только в рамках закона, а самосуд недопустим.

Теперь общество ждёт правового решения по главному делу — о жестоком нападении на пенсионера в Темиртау.