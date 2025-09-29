РУ
    21:26, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Издевались над пенсионером: в Караганде начался суд над подростками

    В ювенальном суде Караганды началось слушание резонансного дела: группа подростков из Темиртау обвиняется в издевательствах над 67-летним пенсионером. Подсудимых — 9 человек, среди них семеро несовершеннолетних, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    Согласно материалам дела, молодые люди под предлогом проверки электропроводки проникли в квартиру пожилого мужчины. После этого они стали оскорблять его нецензурной бранью, наносили удары ногами по лицу и плевали в беспомощного хозяина. Всё происходящее подростки снимали на видео, а затем распространили запись среди знакомых. Впоследствии ролик оказался в открытом доступе, вызвав широкий общественный резонанс.

    Самому старшему из обвиняемых — 33 года, младшему — 15 лет.

    Ранее Kazinform сообщал, что после появления шокирующих кадров другая группа молодых людей решила самостоятельно «наказать» хулиганов. Двоих подозреваемых избили сверстники, из-за чего было возбуждено отдельное уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Тогда в полиции подчеркнули, что правовая оценка может даваться только в рамках закона, а самосуд недопустим.

    Теперь общество ждёт правового решения по главному делу — о жестоком нападении на пенсионера в Темиртау.

