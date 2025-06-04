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    12:36, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Издателя игры World of Tanks могут внести в перечень экстремистов

    Суд запретил деятельность компании «Леста». Это является основанием для включения издателя видеоигр в реестр экстремистов и террористов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    ‘Manifest’ wins World of the Year 2024 by Cambridge Dictionary
    Фото: Wargaming

    Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста» - издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» - и обратил ее активы в доход России. Это первый инцидент, связанный с судебным запретом издателя видеоигр, пишет ТАСС. 

    «Леста» является старейшей видеостудией постсоветской России. В 2011 году организация объединилась с компанией Wargaming для создания игр World of Tanks и World of Battleships. Однако в 2022 году эти две компании разделились.

    Wargaming заявила о поддержке Украины, а «Леста» о поддержке России. В связи с этим «Леста» стала выпускать игры на российских серверах.

    Ранее Генпрокуратура подала иск в интересах России к владельцам компании Виктору Кислому и Малику Хатажаеву, а также к ООО «Леста» и ООО «Леста геймс эдженси» о запрете деятельности этих объединений в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности в форме поддержки Вооруженных сил Украины.

    Претензии Генпрокуратуры связаны с гонконгским офшором компании, из которого перечислялись средства для нужд ВСУ, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

    Теги:
    Компьютерные игры Экстремизм
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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