Издателя игры World of Tanks могут внести в перечень экстремистов

Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста» - издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» - и обратил ее активы в доход России. Это первый инцидент, связанный с судебным запретом издателя видеоигр, пишет ТАСС.

«Леста» является старейшей видеостудией постсоветской России. В 2011 году организация объединилась с компанией Wargaming для создания игр World of Tanks и World of Battleships. Однако в 2022 году эти две компании разделились.

Wargaming заявила о поддержке Украины, а «Леста» о поддержке России. В связи с этим «Леста» стала выпускать игры на российских серверах.

Ранее Генпрокуратура подала иск в интересах России к владельцам компании Виктору Кислому и Малику Хатажаеву, а также к ООО «Леста» и ООО «Леста геймс эдженси» о запрете деятельности этих объединений в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности в форме поддержки Вооруженных сил Украины.

Претензии Генпрокуратуры связаны с гонконгским офшором компании, из которого перечислялись средства для нужд ВСУ, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.