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    13:06, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Издательский дом стоимостью 2,6 млрд тенге вернули в госсобственность в Алматы

    Прокуратурой Алмалинского района города Алматы обеспечен возврат в госсобственность 100% акций АО «Баспалар үйі»(«Издательский дом»). , Об этом передает агентство Kazinform.

    Прокурор
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Алматы, в 2016 году акции, ранее принадлежавшие Министерству культуры и спорта РК, стоимостью 2,6 млрд тенге, незаконно приватизированы частным лицом по заниженной цене.

    — В целях защиты имущественных интересов государства прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной. Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требованийпрокуратуры оставлено без изменения и вступило в законную силу, — отметили в пресс-службе ведомства.

    Как сообщалось, незаконно приватизированную пристройку к школе и участок вернули в госсобственность в Караганде.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Алматы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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