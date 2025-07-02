Издательский дом стоимостью 2,6 млрд тенге вернули в госсобственность в Алматы
Прокуратурой Алмалинского района города Алматы обеспечен возврат в госсобственность 100% акций АО «Баспалар үйі»(«Издательский дом»). , Об этом передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Алматы, в 2016 году акции, ранее принадлежавшие Министерству культуры и спорта РК, стоимостью 2,6 млрд тенге, незаконно приватизированы частным лицом по заниженной цене.
— В целях защиты имущественных интересов государства прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной. Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требованийпрокуратуры оставлено без изменения и вступило в законную силу, — отметили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось, незаконно приватизированную пристройку к школе и участок вернули в госсобственность в Караганде.