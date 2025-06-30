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    10:18, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Незаконно приватизированную пристройку к школе и участок вернули в госсобственность в Караганде

    В Караганде по иску прокуратуры в коммунальную собственность вернули государственное имущество, передает короеспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр из видео

    Прокуратура района имени Казыбек би города Караганды подал иск о незаконной приватизации в специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области.

    Поводом для обращения в суд стали нарушения при приватизации двухэтажной пристройки к средней школе № 16, площадью 1165,79 кв.м, и передаче земельного участка площадью более 1 гектара.

    - Установлено, что объект, находившийся на балансе школы, не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Сделка была проведена с нарушением требований действующего законодательства, — сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

    Суд удовлетворил исковые требования надзорного органа, и признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата города Караганды. Имущество былт возвращено в государственную коммунальную собственность. Решение вступило в законную силу 20 июня 2025 года.

    Ранее по инициативе прокуратуры в государственную собственность также был возвращен кинотеатр имени Ленина, переданный с нарушением законодательства.

    Теги:
    Госсобственность Карагандинская область Прокуратура Караганда
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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