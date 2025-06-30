Незаконно приватизированную пристройку к школе и участок вернули в госсобственность в Караганде

Прокуратура района имени Казыбек би города Караганды подал иск о незаконной приватизации в специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области.

Поводом для обращения в суд стали нарушения при приватизации двухэтажной пристройки к средней школе № 16, площадью 1165,79 кв.м, и передаче земельного участка площадью более 1 гектара.

- Установлено, что объект, находившийся на балансе школы, не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Сделка была проведена с нарушением требований действующего законодательства, — сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

Суд удовлетворил исковые требования надзорного органа, и признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата города Караганды. Имущество былт возвращено в государственную коммунальную собственность. Решение вступило в законную силу 20 июня 2025 года.

Ранее по инициативе прокуратуры в государственную собственность также был возвращен кинотеатр имени Ленина, переданный с нарушением законодательства.