Издания для незрячих и слабовидящих учеников выпустили в Казахстане

Формирование заявок и финансирование их закупа, как и прежде, осуществляется за счет местных исполнительных органов.

К новому учебному году школы полностью обеспечены необходимыми учебниками и учебно-методическими комплексами. В частности, закуплены переизданные учебники для 7, 8, 10 и 11 классов, а также новые издания для начального звена.

Особое внимание уделено обновлению содержания для младших классов. Так, для 4 класса подготовлены новые учебники: «Русский язык» (для обучения на казахском языке), иностранные языки (английский, немецкий, французский), «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Цифровая грамотность» и «Естествознание» (на казахском и русском языках). Для 3 класса изданы учебники на уйгурском и узбекском языках.

Отдельная работа проведена по обеспечению детей с особыми образовательными потребностями. Для незрячих и слабовидящих учеников выпущены специализированные издания: «Қазақ тілі» (1–3 классы), «Естествознание» (1–4 классы), «Русский язык» (2–4 классы), «Познание мира» (2–3 классы), а также «Химия» и «Биология» (7–10 классы, на казахском и русском языках).

Наряду с этим переизданы учебники для среднего и старшего звена. Среди них — для 7 класса: казахская литература, казахский язык и литература (для обучения на русском языке), русский язык, русская литература, а также русский язык и литература (для обучения на казахском языке). Обновлены учебники по алгебре, геометрии, английскому языку, физике, биологии, химии, истории Казахстана и художественному труду. Кроме того, заново изданы «География Казахстана» (7–8 классы), «История Казахстана» (8 класс), «Начальная военная и технологическая подготовка» (10–11 классы) и «Основы права» (11 класс).