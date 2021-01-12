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Избраны депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
12 Января 2021, 11:33
Избраны депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выборов депутатов от Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Избраны:

Абдрахманов Сауытбек Абдрахманович – 298 голосов, или 84% от принявших участие в голосовании.

Амирханян Аветик Рубенович – – 270, или 76,92% от принявших участие в голосовании.

Буларов Ильяс Юсупович – 274, или 78,06% от принявших участие в голосовании.

Дементьева Наталья Григорьевна – 292, или 83,19% от принявших участие в голосовании.

Ли Юрий Виссарионович – 282, или 80,34% от принявших участие в голосовании.

Набиев Вакиль Гусейнович – 285, или 81,19% от принявших участие в голосовании.

Осин Шамиль Абзалетдинович – 271, или 77,20% от принявших участие в голосовании.

Тохтасунов Владимир Имтахунович – 277, или 78,91% от принявших участие в голосовании.

Хамедов Абилфас Муслимович – 290, или 82,62% от принявших участие в голосовании.

Всего в голосовании приняли участие 351 член Ассамблеи народа Казахстана.


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