Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны обновиться - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, сказал о том, что динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно обновиться», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется.

«Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены.

«Заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. В ходе выступления Президент предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в следующем году.