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    12:48, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны обновиться - Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, сказал о том, что динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно обновиться», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется.

    «Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены.

    «Заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. В ходе выступления Президент предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в следующем году.


    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Президент
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