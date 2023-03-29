Избранниками народа стали по-настоящему близкие к людям кандидаты – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил мнение касательно справедливости прошедших в стране депутатских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были созданы условия для прохождения в Мажилис женщин и лиц с особыми потребностями. Выборная кампания на деле доказала, что социальные лифты работают, и каждый гражданин может быть избран в Парламент. Именно так и происходит становление Справедливого общества», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Кроме того, считает Глава государства, прошедшие выборы продемонстрировали, что изменились и требования, предъявляемые к кандидатам.

«Они показали, насколько важно наладить тесное взаимодействие с населением. Избранниками народа стали именно те претенденты, которые осознали это и были по-настоящему близки к людям. Избиратели отдали свои голоса за кандидатов, знающих их чаяния и способных защитить их интересы», - заключил Президент.