Избрание местных акимов будет способствовать принципам открытого госуправления - КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании первой сессии Мажилиса Парламента седьмого созыва Глава государства К.К. Токаев озвучил новый пакет политических реформ, тем самым задав тон работы новому депутатскому корпусу. По мнению старшего научного сотрудника КИСИ при Президенте РК Жанар Санхаевой, в озвученных президентских инициативах красной нитью проходит концепт повышения участия граждан в жизни страны, передает МИА «Казинформ».

«Одной из поступательных реформ К.К. Токаева остается проведение выборов в системе местного самоуправления, которое, в свою очередь, направлено на расширение участия граждан в развитии местных территорий. Так, Президент, принимая во внимание необходимость инновационных методов управления, в своем заявлении отмечает, что по результатам выборов сельских акимов нынешнего года, в будущем будет осуществлен переход к выборам районных акимов. Тем самым, выборность местных органов самоуправления и государственного управления становится в ряд комплексной работы по децентрализации государственного управления и введению в повсеместную практику институтов местной демократии», - считает с тарший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Жанар Санхаева.

Она отметила, что избрание местных акимов будет способствовать принципам открытого государственного управления и более эффективной реализации политики «слышащего государства». Выборность акимов – это качественное изменение государственного управления и местного самоуправления, которое направлено на усиление общественного контроля над деятельностью местной исполнительной власти, и в тоже время на повышение ответственности населения за реализацию местной политики.

«Однако, принимая во внимание сложности повсеместного перехода к избранию сельских акимов, в этом году ожидается проведение выборов в отдельных сельских округах, что оправдано с точки зрения эффективности организации и возможностей оценки и анализа результатов первых подобных выборов.

В целом, как показывает международный опыт, административная децентрализация является одной из эффективных организационно-экономических форм осуществления самостоятельного управления местными территориями, способствующих более эффективному поддержанию социального благополучия населения и росту гражданской ответственности на местах», - отметила Жанар Санхаева.