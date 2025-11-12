Избран страховой омбудсман Казахстана

— Игорь Яковенко вступает в должность страхового омбудсмана на второй срок. Он исполняет обязанности страхового омбудсмана с 30 ноября 2022 года. Имеет юридическое и экономическое образование, а также опыт работы в страховом и банковском секторах, в том числе на руководящих должностях. В разные годы занимался адвокатской деятельностью, защищал и представлял в судах интересы граждан по коммерческим, гражданским и иным делам. — говорится в сообщении.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отмечают, что под руководством Игоря Яковенко реализован комплекс системных мер, направленных на повышение эффективности и качества рассмотрения обращений граждан. Внедрена примирительная и упрощенная процедуры рассмотрения споров, проведена структурная реформа Офиса страхового омбудсмана, а также оцифрованы ключевые направления работы. Внедрена CRM-система для обеспечения автоматизации контроля за исполнением решений и оперативного взаимодействия со страховыми организациями. Создан онлайн-калькулятор для расчета амортизационного износа при определении ущерба.

— Деятельность страхового омбудсмана будет и далее способствовать повышению доверия граждан к системе страхования и развитию конструктивного диалога между участниками страхового рынка, — считают в агентстве.

