Избран новый президент Федерации бокса Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спортивный функционер и предприниматель Ержан Космамбетов избран президентом Федерации бокса Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на федерацию.

Его кандидатуру во время пресс-конференции общественности представил президент Казахстанской Федерации бокса Кенес Ракишев.

«Хочу представить вашему вниманию нового руководителя Федерации бокса Алматы – Космамбетова Ержана Тулебековича. Мы давно с ним знакомы, и эта должность для него не новая. Он имеет большой опыт организационной работы. Поэтому уверен, что Ержан Тулебекович справится с теми целями и задачами, которые перед ним сейчас стоят», - сказал Кенес Ракишев.

Сам Ержан Космамбетов отметил, что готов делами доказывать пребывание на важных для мегаполиса постах. Пока ему нужно время, чтобы оценить ситуацию с развитием бокса в Алматы, а потом работать над планом действий.

Ержан Космамбетов имеет большой опыт работы спортивным функционером. Он в 2009-2012 годах был исполнительным директором федерации города. Именно в тот период в городе происходили большие изменения. Была налажена работа команд города по возрастам, произведен ремонт и реконструкция имеющей инфраструктуры, а также были открыты ряд новых боксерских залов.