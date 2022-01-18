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Избран новый президент Европарламента

18 Января 2022 21:30
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Избран новый президент Европарламента

БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Представитель Мальты Роберта Метсола избрана новым президентом Европейского Парламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Во вторник депутаты Европарламента избрали депутата Роберту Метсолу (Мальта) президентом Европейского Парламента до 2024 года. Претендент набрала 458 из 690 голосов в первом туре.

Президент Р.Метсола возглавит парламент во второй половине текущего законодательного срока, пока не будет сформирован новый парламент после европейских выборов 2024 года.

Роберта Метсола родилась на Мальте в 1979 году и является депутатом Европарламента с 2013 года. Она стала самым молодым президентом Европарламента в его истории. В ноябре 2020 года она была избрана вице-президентом и была исполняющим обязанности президента парламента после того, как президент Давид Сассоли скончался 11 января. Она является третьей женщиной-президентом Европейского парламента после Симоны Вейл (1979-1982) и Николь Фонтейн (1999-2002).

«Первое, что я хотела бы сделать как президент, - это подумать о наследии Дэвида Сассоли: он был борцом; он боролся за Европу и за нас, за этот парламент. Я буду чтить Дэвида Сассоли как президента, всегда отстаивающего Европу, наши ценности демократии, достоинства, справедливости, солидарности, равенства, верховенства закона и основных прав», - сказала президент Метсола, в ыступая в Палате представителей сразу после своего избрания.


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Автор:

Арнур Рахимбеков

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