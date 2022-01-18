Избран новый президент Европарламента

БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Представитель Мальты Роберта Метсола избрана новым президентом Европейского Парламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник депутаты Европарламента избрали депутата Роберту Метсолу (Мальта) президентом Европейского Парламента до 2024 года. Претендент набрала 458 из 690 голосов в первом туре.

Президент Р.Метсола возглавит парламент во второй половине текущего законодательного срока, пока не будет сформирован новый парламент после европейских выборов 2024 года.

Роберта Метсола родилась на Мальте в 1979 году и является депутатом Европарламента с 2013 года. Она стала самым молодым президентом Европарламента в его истории. В ноябре 2020 года она была избрана вице-президентом и была исполняющим обязанности президента парламента после того, как президент Давид Сассоли скончался 11 января. Она является третьей женщиной-президентом Европейского парламента после Симоны Вейл (1979-1982) и Николь Фонтейн (1999-2002).

«Первое, что я хотела бы сделать как президент, - это подумать о наследии Дэвида Сассоли: он был борцом; он боролся за Европу и за нас, за этот парламент. Я буду чтить Дэвида Сассоли как президента, всегда отстаивающего Европу, наши ценности демократии, достоинства, справедливости, солидарности, равенства, верховенства закона и основных прав», - сказала президент Метсола, в ыступая в Палате представителей сразу после своего избрания.