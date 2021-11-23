Избран аким железнодорожного поселка Торетам Кызылординской области

БАЙКОНУР-ТОРЕТАМ. КАЗИНФОРМ – Аким Кармашинского района Кызылординской области Кайрат Нуртаев представил жителям поселка Торетам, прилегающего к городу Байконуру, вновь избранного сельского акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решением районной избирательной комиссии на основании итогов выборов, состоявшихся 14 ноября 2021 года, акимом поселка Торетам избран Галымжан Елеусинов», - сообщил руководитель района.

«Неудивительно, что жители Торетама проголосовали именно за Вас, своего земляка, уроженца Кармакшинского района и жителя города Байконура, ответственного человека и специалиста своего дела. Торетам называют воротами Байконура, и этот пост налагает большую ответственность», - отметил К. Нуртаев, пожелав успехов акиму поселка.

Также слова добрых пожеланий новому акиму выразили жители, а ветераны поселка Торетам дали свое благословение Галымжану Елеусинову на успех в работе.

Галымжан Елеусинов родился 1 февраля 1963 года в ауле Ириколь Кармакшинского района. В 1985 году окончил Джамбульский строительно-гидромилиоративный институт по специальности «инженер-строитель». В 2001 году завершил заочное обучение в Международном эколого-политологическом институте по специальности «правоведение».

Трудовой путь Г. Елеусинов начал в 1985 году в военном совхозе «Октябрьский» мастером, позже стал прорабом. В период 1992-1995 годы работал в строительных фирмах города Актюбинска (ныне Актобе). Затем вернулся домой и в 1995-2001 годы трудился в поселке Торетам директором предприятия «Камкор», главным инженером «Скендир и компания».

Последние двадцать лет, с 2001-2021 годы, занимал ответственные посты в Республиканском государственном предприятии «Инфракос» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.

Из истории. Железнодорожная станция Торетам на линии Оренбург — Ташкент была построена в 1906 году. По преданию, на излучине реки Сыр-Дарьи было найдено тело утонувшего человека из знатного рода торе, для похорон которого был построен высокий мазар. Проезжающие мимо на поездах люди спрашивали: «Что это за строение в степи?» и получали ответ: «Торе там – дом (последнее пристанище) торе. Так и закрепилось это название - Торетам. Станция Торетам и поселок получили значительное развитие в 1955 году, с началом создания космодрома Байконур — именно сюда доставляли стройматериалы, оборудование и другие грузы для космодрома. Имеется ответвление путей во внутреннюю железнодорожную сеть космодрома.

Торетам является пригородом Байконура, к которому посёлок примыкает с севера. Город отделён от посёлка железобетонной стеной с двумя контрольно-пропускными пунктами. Многие жители посёлка работают в Байконуре.

К северу от Торетама расположены стартовые площадки и сооружения космодрома Байконур. В посёлке проживает более 10 тысяч человек, имеются три общеобразовательные школы, две мечети.