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Избивший пожилого человека подросток задержан в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
1 Августа 2023, 18:56
Избивший пожилого человека подросток задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 16-летний подросток избил пожилого человека. Видео распространяется в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при управлении полиции Бостандыкского района по статье 293 УК РК (Хулиганство).

«По подозрению в совершении данного преступления задержан несовершеннолетний гражданин Ж., 2007 года рождения. Другие обстоятельства устанавливаются. Назначены соответствующие экспертизы», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.


Алматы   Происшествия   Криминал   полиция  
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