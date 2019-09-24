Избитый отчимом ребенок в Алматы: врачи рассказали о состоянии малыша
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии двухлетнего ребенка, впавшего в кому после избиения отчимом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ребенок поступил в экстренном порядке в реанимационное отделение ДГКБ №2. Здесь ему сделана компьютерная томография головного мозга, где обнаружены субдуральная плоскостная гематома левой гемисферы головного мозга с геморрагическим пропитыванием паренхимы мозга, массивное субарахноидальное кровоизлияние, отек головного мозга, дислокационный синдром», - сообщили в управлении.
Далее по согласованию с администрацией больницы ребенок доставлен реанимационной бригадой в центр детской неотложной помощи.
«Выставлен диагноз: «тяжелая сочетанная травма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, тяжелой степени; ушиб ствола мозга; субдуральная гематома левой гемисферы, массивное субарахноидальное кровоизлияние, отек-набухание головного мозга; дислокационный синдром; диффузно-аксональное повреждение головного мозга; тупая травма органов грудной клети; ушиб органов грудной клетки; тупая травма живота; ушиб органов брюшной полости; множественные ушибы мягких тканей, ссадины, подкожные гематомы лица, волосистой части головы; дыхательная недостаточность третьей степени; травматический шок третьей степени; церебральный шок третьей степени», - пояснили в ведомстве.
По экстренным показаниям ребенку произведена операция: декомпрессионная трепанация черепа, удаление субдуральной гематомы. На данный момент ребёнок находится в коме на искусственной вентиляции легких, состояние крайне тяжелое. Получает интенсивную терапию.
Напомним, отчим избил двухлетнего ребенка в Алматы. Мужчина арестован и дает признательные показания.
- На более чем 80 млрд тенге оказали услуги медорганизации Алматы с начала года
- Избитый отчимом двухлетний ребенок впал в кому в Алматы
- Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Алматы
- Нарушения правил обращения с наркотиками выявили в казахстанских медучреждениях
- Раушан Сарсембаева: почему многодетные мамы не идут на бесплатное обучение профессиям
- Кто из казахстанцев выступит в андекарде титульного боя Каната Ислама в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана