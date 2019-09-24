Избитый отчимом ребенок в Алматы: врачи рассказали о состоянии малыша

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии двухлетнего ребенка, впавшего в кому после избиения отчимом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребенок поступил в экстренном порядке в реанимационное отделение ДГКБ №2. Здесь ему сделана компьютерная томография головного мозга, где обнаружены субдуральная плоскостная гематома левой гемисферы головного мозга с геморрагическим пропитыванием паренхимы мозга, массивное субарахноидальное кровоизлияние, отек головного мозга, дислокационный синдром», - сообщили в управлении.

Далее по согласованию с администрацией больницы ребенок доставлен реанимационной бригадой в центр детской неотложной помощи.

«Выставлен диагноз: «тяжелая сочетанная травма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, тяжелой степени; ушиб ствола мозга; субдуральная гематома левой гемисферы, массивное субарахноидальное кровоизлияние, отек-набухание головного мозга; дислокационный синдром; диффузно-аксональное повреждение головного мозга; тупая травма органов грудной клети; ушиб органов грудной клетки; тупая травма живота; ушиб органов брюшной полости; множественные ушибы мягких тканей, ссадины, подкожные гематомы лица, волосистой части головы; дыхательная недостаточность третьей степени; травматический шок третьей степени; церебральный шок третьей степени», - пояснили в ведомстве.

По экстренным показаниям ребенку произведена операция: декомпрессионная трепанация черепа, удаление субдуральной гематомы. На данный момент ребёнок находится в коме на искусственной вентиляции легких, состояние крайне тяжелое. Получает интенсивную терапию.

Напомним, отчим избил двухлетнего ребенка в Алматы. Мужчина арестован и дает признательные показания.