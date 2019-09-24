Избитый отчимом двухлетний ребенок впал в кому в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Отчим избил двухлетнего ребенка в Алматы. Мужчина арестован и дает признательные показания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23 сентября около 16:00 часов в дежурную часть управления полиции Алатауского района поступило сообщение о том, что в одну из больниц города в бессознательном состоянии был доставлен мальчик, 2017 года рождения. Врачи диагностировали у него гематому головного мозга, множественные травмы, а также ушибы живота, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Ребенок сейчас в коме», - сообщила начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

В числе первых допросили отчима малыша – гражданина К., 1985 года рождения, который стал уверять, что ребенок якобы упал. Его показания были сомнительными, мужчина явно нервничал, чего-то недоговаривал.

«Как оказалось не зря. В ходе проведения первичных следственных мероприятий установлено, что именно отчим жестоко избил мальчика в отсутствии его матери. Позже он дал признательные показания и сообщил, что мама ребенка в это время была на работе. По его словам, пасынок стал плакать, успокоить его мужчина не смог. Тогда он и нанес малышу телесные повреждения», - добавила Лейла Алипбаева.

Полицейские установили, что подозреваемый с матерью мальчика живет в гражданском браке. Чуть больше месяца назад они переехали в город из Алматинской области. Арендовали жилье в микрорайоне Кок кайнар.

«В настоящее время это кощунственное преступление расследуется следственным отделом УП Алатауского района по части 1 статьи 106 УК РК. Подозреваемый взят под стражу. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества и грабеж», - уточнила Л. Алипбаева.