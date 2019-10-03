Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
вчера 22:39
-
-
-
вчера 21:50
-
-
-
вчера 21:13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:21
-
-
-
вчера 18:51
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Избитый отчимом двухлетний ребенок скончался в Алматы
3 Октября 2019 08:59
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Избитый отчимом двухлетний ребенок скончался в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеИзбитый отчимом ребенок в Алматы: врачи рассказали о состоянии малыша Избитый отчимом двухлетний ребенок впал в кому в Алматы Родственники пациента избили врачей в Алматы
«2-х годовалый мальчик умер в связи с травмами несовместимыми с жизнью», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.
Ребенок поступил в экстренном порядке в реанимационное отделение ДГКБ №2. Здесь ему сделана компьютерная томография головного мозга, где обнаружены субдуральная плоскостная гематома левой гемисферы головного мозга с геморрагическим пропитыванием паренхимы мозга, массивное субарахноидальное кровоизлияние, отек головного мозга, дислокационный синдром.
Напомним, отчим избил двухлетнего ребенка в Алматы 23 сентября. Мужчина был арестован и дал признательные показания.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Свыше 30 пожарных тушили здание стройфирмы в Алматы
- В Алматы открывается сезон ярмарок
- Детсады, школы, поликлиники будут строить на месте сносимых зданий в Алматы
- Житель Карагандинской области напал на бригаду скорой помощи
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
- Лобовое столкновение на трассе вблизи Аксу, есть жертва
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047