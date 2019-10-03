Избитый отчимом двухлетний ребенок скончался в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Избитый отчимом двухлетний ребенок скончался в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2-х годовалый мальчик умер в связи с травмами несовместимыми с жизнью», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Ребенок поступил в экстренном порядке в реанимационное отделение ДГКБ №2. Здесь ему сделана компьютерная томография головного мозга, где обнаружены субдуральная плоскостная гематома левой гемисферы головного мозга с геморрагическим пропитыванием паренхимы мозга, массивное субарахноидальное кровоизлияние, отек головного мозга, дислокационный синдром.

Напомним, отчим избил двухлетнего ребенка в Алматы 23 сентября. Мужчина был арестован и дал признательные показания.