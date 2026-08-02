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    Избыток соли повышает риск инсульта и инфаркта — Минздрав РК

    Чрезмерное употребление соли может привести к повышению артериального давления, заболеваниям сердца и почек, а также увеличить риск инсульта и инфаркта. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    соль
    Фото: pixabay

    В ведомстве отметили, что соль является одним из необходимых продуктов в рационе человека и участвует в работе всех клеток организма. Однако ее чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье.

    По данным Минздрава, избыток соли способствует повышению артериального давления, может вызывать отеки, увеличивает нагрузку на почки и сердце, а также повышает риск развития инсульта, инфаркта и остеопороза.

    В министерстве напомнили, что значительное количество соли содержится в готовых продуктах, включая колбасные изделия, сыры и различные соусы, поэтому суточная норма нередко превышается незаметно.

    Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым следует употреблять не более 5 граммов соли в день, что соответствует примерно одной чайной ложке.

    В Минздраве также советуют уменьшать количество соли при приготовлении пищи, использовать вместо нее специи и внимательно изучать состав продуктов. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется особенно тщательно контролировать потребление соли.

    Ранее мы публиковали рекомендации врача о том, как казахстанцам защитить здоровье в аномальную жару.

    Здоровье Продукты Минздрав РК
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор