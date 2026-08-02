Избыток соли повышает риск инсульта и инфаркта — Минздрав РК

Чрезмерное употребление соли может привести к повышению артериального давления, заболеваниям сердца и почек, а также увеличить риск инсульта и инфаркта. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства .

В ведомстве отметили, что соль является одним из необходимых продуктов в рационе человека и участвует в работе всех клеток организма. Однако ее чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье.

По данным Минздрава, избыток соли способствует повышению артериального давления, может вызывать отеки, увеличивает нагрузку на почки и сердце, а также повышает риск развития инсульта, инфаркта и остеопороза.

В министерстве напомнили, что значительное количество соли содержится в готовых продуктах, включая колбасные изделия, сыры и различные соусы, поэтому суточная норма нередко превышается незаметно.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым следует употреблять не более 5 граммов соли в день, что соответствует примерно одной чайной ложке.

В Минздраве также советуют уменьшать количество соли при приготовлении пищи, использовать вместо нее специи и внимательно изучать состав продуктов. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется особенно тщательно контролировать потребление соли.

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