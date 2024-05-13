Известный эксперт по транспорту из Москвы Сергей Андрейкин в своих соцсетях рассказал, как решаются проблемы с чрезмерным трафиком в различных городах мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Самое эффективное, но радикальное решение — жесткое ограничение количества частного транспорта на улицах города. По этому пути идут все крупные города мира, выбирая для этого разные способы. Так, Сингапур ввел платный въезд, платную парковку. Закрывает на несколько дней в неделю центральные улицы города, освобождая их для пешеходов. Автомобиль в Сингапуре просто так не купить — нужно заплатить высокую пошлину, почти равную стоимости машины, а также купить на аукционе право использовать государственные номера на авто, а их количество в обращении жестко ограничивается. Ряд городов Китая — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу — используют систему ограничений транспорта по уровню экологичности авто, некоторые города также чередуют возможности проезда в городе для машин с четными или нечетными номерами. Ограничение проезда и владения автомобилем в мире уже давно не редкость, — сказал эксперт.

По его словам, помимо жестких ограничительных мер, во всех этих городах уже давно введена высокая плата за парковку на улицах города не только в центре, но и также на окраинах и даже во дворах. Стоимость платной парковки как правило в 5-10 раз выше стоимости проезда на общественном транспорте (в Сингапуре — почти в 13 раз).

— Главная цель введения платных парковок — обеспечить наличие определенного количества свободных парковочных мест в любое время суток. В мировой практике минимальный уровень такого резерва — 15% от емкости парковки. Другой ключевой параметр для ввода платности — количество автомобилей на 1000 жителей. Порог — около 300 автомобилей на 1000 жителей. Во всех этих городах такой порог давно пройден. В Алматы это значение сейчас уже более 280 авто. Поэтому тариф за парковку в Алматы должен быть выше существующего. Это позволит улучшить пропускную способность улиц и, как следствие, увеличить среднюю скорость движения в городе, — отметил Сергей Андрейкин.

Алматы сегодня — это интенсивно развивающийся мегаполис, в котором динамично растет численность населения и парк частного автотранспорта. Эксперт считает, что платная парковка — это самый мягкий способ регулирования трафика, но тем не менее эффективный. При этом увеличится оборачиваемость парковочного места до 6-8 авто в сутки вместо 1-2, кратно повышая возможность припарковаться. Горожане начнут исключать «необязательные» поездки на авто в целях экономии и станут чаще использовать вместо машины альтернативные способы передвижения.