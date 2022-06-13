13 Июня 2022 14:40

Избитая в лифте астанчанка хочет довести дело до суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женщина, которую муж избил в лифте в Нур-Султане, хочет довести дело до суда. Она не собирается прощать супруга. Об этом сообщила старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия Гульмира Шрахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я в постоянном контакте с потерпевшей. Зарегистрировано уголовное дело. Однако дело еще не направлено в суд. После конфликта семья сразу переехала в Шымкент. Они вообще не жили в столице. За месяц до происшествия приехали в Нур-Султан. Женщина с детьми находится в доме своих родителей. А муж живет со своей семьей. Женщина не собирается прощать, говорит, что доведет дело до суда», - сообщила на брифинге Гульмира Шрахметова.

По ее словам, когда ранее в семье происходили подобные случаи, за одним столом произошедшее не обсуждалось. Мать отдельно вела беседу с невесткой, а потом с сыном. В семье знали о конфликте.

В отношении супруга потерпевшей было вынесено защитное предписание. Однако срок предписания уже истек.

«После этого от жертвы бытового насилия в отношении него никаких заявлений, жалоб не поступало», - добавил начальник местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов.

Судебное дело рассматривается в Нур-Султане. В полиции заверили, что все будет проходить в рамках законодательства.

Ранее сообщалось, что по факту избиения женщины в лифте в Нур-Султане завели уголовное дело.