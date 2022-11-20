Избирательный процесс в Алматы выстроен системно - наблюдатели миссии СНГ

20 Ноября 2022, 20:20

20 Ноября 2022, 20:20

Избирательный процесс в Алматы выстроен системно - наблюдатели миссии СНГ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комиссии парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, консул-советник Генерального консульства России в Алматы Артем Оганов и руководитель проектов межпарламентского сотрудничества в странах СНГ и Балтии Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Николай Журавлев отметили хорошую организацию избирательного процесса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня это не первая мониторинговая миссия. Прежде всего хочу отметить дружелюбное отношение к голосующим со стороны членов избирательных комиссий. Также остановлюсь на том, как участки были оборудованы для людей с ограниченными возможностями: везде, где мы побывали, имелись кабины для граждан с инвалидностью», - сообщил Артем Оганов на площадке пресс-центра по освещению выборов Президента РК по Алматы.

Отвечая на вопрос журналиста о разнице в избирательных процессах Казахстана и Российской Федерации, спикер заострил внимание на том, что обе страны являются членами ОБСЕ и следуют ее рекомендациям.

«Во время этого голосования было больше наблюдателей, особенно молодых людей. Если на референдуме на каждом избирательном участке было по 4-5 наблюдателей, то сегодня - в среднем 7-8 человек, причем четверо из них как правило были молодого возраста. Задействовать молодежь в политических процессах – это хорошая практика», - сказал он.

Артем Туров отметил, что избирательный процесс выстроен системно, все проходило в рамках действующего национального законодательства.

«Мы посетили 17 участков и везде видели приветливость, высокую информированность членов избирательных комиссий. Нигде мы не встретили недочетов. Мы неоднократно участвовали в наблюдении за избирательным процессом и в государствах СНГ, и в западных странах. Могу сказать, что выборы в Казахстане проходят по всем канонам и правилам, открыто. Мы поддерживаем связь с коллегами, которые наблюдают за выборами в других регионах Казахстана и получаем от них примерно такие же оценки», - сказал спикер.