Избирательный процесс в Алматы проходит в штатном режиме - наблюдатель из Франции

20 Ноября 2022, 15:24

20 Ноября 2022, 15:24

Избирательный процесс в Алматы проходит в штатном режиме - наблюдатель из Франции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наблюдатель, сенатор Франции, заместитель председателя Постоянного Комитета по европейским делам, секретарь Постоянного Комитета по законодательству Андре Марсель Рейшар сообщил, что с утра успел посетить четыре избирательных участка в Алматы, после обеда планирует посетить еще столько же. После этого, по словам спикера, он сможет сформировать полное мнение о выборах в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Андре Марсель Рейшар подчеркнул, что Казахстан сейчас проходит очень важный этап развития.

«Я оцениваю прохождение избирательного процесса как нормальное, все идет в штатном режиме. Процесс является стандартным: человек приходит, показывает удостоверение личности, местная избирательная комиссия проверяет его в списках избирателей, затем он ставит подпись и только после этого ему выдают бюллетень, в котором содержится один вопрос. Если имя избирателя не находят в списке, то он не сможет проголосовать. Самое главное, что сделано все, чтобы соблюсти принцип: один избиратель – один голос», - сказал Андре Марсель Рейшар.

Ранее старший научный сотрудник Wikistrat Global Consultancy, член Миссии независимых наблюдателей от США Ричард Уильям Вайц отметил, что за три часа посетил шесть избирательных участков в Алматы. По его словам, горожане, несмотря на погодные условия, старались посетить участки голосования утром.

Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.