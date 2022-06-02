2 Июня 2022 14:12

Избирательные участки в Алматы на 100% готовы к референдуму

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы для проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК подготовлены 574 участка. Они оснащены всем необходимым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До важного политического события осталось три дня. Согласно календарному плану мероприятий, в Алматы функционируют городская, восемь районных и 574 участковые комиссии референдума.

Общее количество членов комиссии составляет 5 тыс. человек. По состоянию на 2 июня для голосования зарегистрировано 1 млн 125 тыс. человек. До 5 июня количество участников может увеличиться.

На избирательном участке № 401 зарегистрировано 2888 голосующих.

«Наш участок готов к проведению референдума. Все подготовительные работы проведены. Кабинки оборудованы, стационарные урны полностью готовы. Основная урна для выборов тоже готова. Информационные стенды оформлены. Все пригласительные разнесли. Люди приходят на участок, интересуются. Кроме того, особое внимание уделяется жителям с ограниченными возможностями. Члены комиссии побывали на дому и вручили им повестки. Таких на нашем участке семь человек», - сообщила председатель участковой комиссии референдума №401 Валентина Саркисова.

На избирательных участках имеются тактильные указатели, компьютеры с мониторами, а также специальные наушники для слепых, слабовидящих и слабослышащих, кабина для тайного голосования со столом, дополнительным освещением, трафаретами, оптическими корректорами и другими средствами.

С 20 мая участковые комиссии референдума начали работу с населением. Алматинцы могут узнать свой номер и адрес избирательного участка, позвонив в единый Саll-центр по телефону: +7(727) 3384545.

Кроме того, Call-центр принимает звонки ежедневно, без перерыва и выходных, с 8:00 до 20:00 часов.

Информация об участке для голосования доступна на сайте open-almaty.kz и через Telegram-бот @ReferendumAlmaty2022Bot. Чтобы найти себя в списках и получить данные, необходимо ввести ИИН.

Участковые комиссии референдума организовали подворный и поквартирный обход для рассылки повесток и размещения информационных плакатов. Жители смогут проверить свое имя в списке на участке референдума и получить информацию, касающуюся предлагаемых поправок в Конституцию.