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    07:45, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Избирательные участки референдума начали работу в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовало всенародное голосование по поправкам в Конституцию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый избирательный участок в Алматы открылся в 6 часов утра. Голосование началось в 07:00 в порядке, установленном избирательным законодательством. Один из первых пришедших на участок референдума - алматинец Данияр Тлеубердиев.

    «Мне 27 лет. Принять активное участие в значимом событии в истории страны - главный долг каждого гражданина. Потому что это важный момент, который напрямую влияет на судьбу не только современного Казахстана, но и будущего поколения», - сказал Д. Тлеубердиев.

    По словам председателя комиссии избирательного участка № 359 Айымгуль Имангалиевой, для голосующих созданы все условия.

    «На нашем избирательном участке зарегистрирован 2051 человек. Алматинцы принимают активное участие. Работают четыре наблюдателя. Мы строго следим за всеми избирательными нормами», - сообщила А. Имангалиева.

    Ранее сообщалось, в мегаполисе работают 574 избирательных участка.


    Теги:
    Общество Алматы Референдум
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