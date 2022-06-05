Избирательные участки референдума начали работу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовало всенародное голосование по поправкам в Конституцию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый избирательный участок в Алматы открылся в 6 часов утра. Голосование началось в 07:00 в порядке, установленном избирательным законодательством. Один из первых пришедших на участок референдума - алматинец Данияр Тлеубердиев.

«Мне 27 лет. Принять активное участие в значимом событии в истории страны - главный долг каждого гражданина. Потому что это важный момент, который напрямую влияет на судьбу не только современного Казахстана, но и будущего поколения», - сказал Д. Тлеубердиев.

По словам председателя комиссии избирательного участка № 359 Айымгуль Имангалиевой, для голосующих созданы все условия.

«На нашем избирательном участке зарегистрирован 2051 человек. Алматинцы принимают активное участие. Работают четыре наблюдателя. Мы строго следим за всеми избирательными нормами», - сообщила А. Имангалиева.

Ранее сообщалось, в мегаполисе работают 574 избирательных участка.