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    12:55, 16 Март 2022 | GMT +6

    Избирательная система депутатского корпуса изменится в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил изменить избирательную систему депутатского корпуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мною принимается решение перейти к более гармоничной и смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей, как на национальном, так и региональном уровнях», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    Президент разъяснил новый механизм.

    «Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей системе: 70% - на пропорциональной основе и 30% - на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения», - заключил Глава государства.


    Теги:
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