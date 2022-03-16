Избирательная система депутатского корпуса изменится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил изменить избирательную систему депутатского корпуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мною принимается решение перейти к более гармоничной и смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей, как на национальном, так и региональном уровнях», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Президент разъяснил новый механизм.

«Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей системе: 70% - на пропорциональной основе и 30% - на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения», - заключил Глава государства.