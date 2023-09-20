Избиение врачей в Алматинской области: Минздрав требует наказать виновных

В министерстве здравоохранения прокомментировали инцидент в ЦРБ Талгарского района с совершением насильственных действий в отношении медицинских работников, находящихся при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы жестоко избили родственники умершего пациента. Они получили тяжелые увечья.

«Данным противоправным действиям должны быть дана адекватная оценка со стороны правоохранительных органов, нападавшие лица должны понести наказание по всей строгости закона. Подобное разбойное вероломное нападения на медиков, вмешательство в деятельность медицинской организации, которая оказывает медпомощь тяжёлым пациентам, совершенно не допустимо и антигуманно», - отметили в Минздраве.

По данным ведомства, на первом плане в системе здравоохранения всегда стоит безопасность пациентов и врачей, создание условий для оказания медицинской помощи больным.

«Приоритетной задачей является обеспечение безопасности пострадавшего врача и остальных присутствующих, направить все усилия на борьбу за жизнь пострадавших медицинских работников, а медицинской организации создать безопасные условия для оказания помощи другим экстренным пациентам. Желаем скорейшего выздоровления нашим коллегам!», - добавили в Минздраве.

Министерство здравоохранения выступает с инициативой по юридической защите, безопасности и укреплению статуса медицинских работников, с уголовной ответственностью в случае насильственных действий в отношении медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей. Изменения в законодательство рассматриваются в Мажилисе Парламента.

Ранее сообщалось, что сыновья скончавшегося пациента ворвались в отделение реанимации ЦРБ, совершили насильственные действия в отношении врача и медбрата реанимационного отделения, а затем похитили тело покойного.