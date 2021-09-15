РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:15, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Избиение воспитанницы в детдоме Алматы: полиция начала проверку

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы проверяет конфликт, который произошел между воспитанницами одного из детских домов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео конфликта двух воспитанниц детского дома распространилось в Сети. Сообщалось, что ролик был снят в специализированном комплексе «Жанұя» в Алматы.

    В департаменте полиции города Алматы ответили, что начата проверка.

    «По данному факту управлением полиции Медеуского района начата проверка. Установлено, что на видео запечатлен конфликт двух воспитанниц указанного детского дома, 2004 и 2005 годов рождения, имевший место 3 сентября 2021 года. Об указанном факте ранее в полицию никто не сигнализировал. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств, по результатам чего будут приняты меры в соответствии с законодательством», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин прокомментировала данный инцидент.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!