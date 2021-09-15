Избиение воспитанницы в детдоме Алматы: полиция начала проверку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы проверяет конфликт, который произошел между воспитанницами одного из детских домов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео конфликта двух воспитанниц детского дома распространилось в Сети. Сообщалось, что ролик был снят в специализированном комплексе «Жанұя» в Алматы.

В департаменте полиции города Алматы ответили, что начата проверка.

«По данному факту управлением полиции Медеуского района начата проверка. Установлено, что на видео запечатлен конфликт двух воспитанниц указанного детского дома, 2004 и 2005 годов рождения, имевший место 3 сентября 2021 года. Об указанном факте ранее в полицию никто не сигнализировал. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств, по результатам чего будут приняты меры в соответствии с законодательством», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин прокомментировала данный инцидент.