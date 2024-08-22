Избиение водителя скорой помощи в Караганде: продолжение суда в прямом эфире

Верховный суд РК продолжает практику проведения судами республики судебных заседаний в прямом эфире, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Продолжение судебного заседания по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства, сопровождавшегося применением насилия в отношении водителя скорой помощи, состоится сегодня, 22 августа, года в 10:30 часов в Караганде.

Онлайн-трансляцию судебного процесса Вы можете посмотреть на YouTube-канале Верховного Суда по данной ссылке.

Напомним, в январе житель Караганды избил водителя скорой помощи. Пострадавшего сделали операцию. Полиция выяснила личность дебошира. После инцидента сенатор Амангельды Толамисов высказался о важности повышения защиты медработников.

Изначально уголовное дело расследовали по пункту 5 части 2 статьи 107 УК«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Однако, в суд дело поступило по части 1 статьи 293 УК «Хулиганство». Объяснением тому стало заключение судмедэксперта, который гласил, что увечья, полученные потерпевшим, не являются травмами средней степени тяжести.