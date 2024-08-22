РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:15, 22 Август 2024 | GMT +6

    Избиение водителя скорой помощи в Караганде: продолжение суда в прямом эфире

    избили водителя скорой помощи в Караганде
    Фото: кадр из видео

    Верховный суд РК продолжает практику проведения судами республики судебных заседаний в прямом эфире, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Продолжение судебного заседания по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства, сопровождавшегося применением насилия в отношении водителя скорой помощи, состоится сегодня, 22 августа, года в 10:30 часов в Караганде.

    Онлайн-трансляцию судебного процесса Вы можете посмотреть на YouTube-канале Верховного Суда по данной ссылке.

    Напомним, в январе житель Караганды избил водителя скорой помощи. Пострадавшего сделали операцию. Полиция выяснила личность дебошира. После инцидента сенатор Амангельды Толамисов высказался о важности повышения защиты медработников.

    Изначально уголовное дело расследовали по пункту 5 части 2 статьи 107 УК«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Однако, в суд дело поступило по части 1 статьи 293 УК «Хулиганство». Объяснением тому стало заключение судмедэксперта, который гласил, что увечья, полученные потерпевшим, не являются травмами средней степени тяжести.

    Теги:
    Судебный процесс Верховный суд Суды Карагандинская область Караганда Скорая помощь Нападение
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    telegram