Избиение школьника в детском лагере Туркестанской области: возбуждено уголовное дело

По словам женщины, инцидент произошел 11 июля. У ребенка диагностированы многочисленные ушибы и перелом носа.

Женщина утверждает, что администрация лагеря пыталась скрыть факт избиения. Ей сообщили, что сын якобы упал с кровати. Однако, приехав в лагерь, она обнаружила сына с серьезными побоями и сразу забрала его домой.

Мать утверждает, что в полиции, куда она обратилась с заявлением, не увидели состава преступления в нанесении побоев ребенку в лагере.

На запрос корреспондента Kazinform в полиции Туркестанской области заверили, что по данному факту возбуждено уголовное дело и будет проведена проверка, в том числе в отношении сотрудников полиции.

— По заявлению жительницы Шымкента о противоправных действиях в отношении её несовершеннолетнего сына возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств. Изучаются доводы сторон, назначена экспертиза. По результатам расследования будет принято процессуальное решение. Кроме того, проводится служебная проверка в отношении сотрудников полиции, по итогам которой будет дана правовая оценка их действиям, — сообщили в ДП Туркестанской области.

Также уточняется, что администрацию лагеря могут привлечь к ответственности.

Отметим, что ранее другая жительница Шымкента заявляла об избиении сына в частном детском саду. Женщина утверждала, что мальчик неоднократно приходил домой с синяками и ссадинами.