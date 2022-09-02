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Избиение приемных детей в Алматинской области: комиссия приняла решение

Автор:  
Еламан Турысбеков
2 Сентября 2022, 15:43
Избиение приемных детей в Алматинской области: комиссия приняла решение

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Алматинской области сообщили, что комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение оставить приемных детей с опекунами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным надзорного органа, 27 августа в орган опеки и попечительства несовершеннолетних отдела образования Илийского района поступило уведомление из КГУ «Средняя школа № 12» с. Байсерке о жестоком обращении воспитателем детского дома семейного типа в отношении несовершеннолетних воспитанников. Аналогичный сигнал также поступил в отдел ювенальной полиции района, куда обратившийся сосед предоставил видеоматериал.

«В настоящее время органами внутренних дел в рамках материала, зарегистрированного в КУИ УП Илийского района, приняты меры административного характера, действиям воспитателя детского дома семейного типа дана надлежащая правовая оценка. При координации прокуратуры района, сотрудниками органа опеки и попечительства на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, с учетом интересов и мнения детей, принято решение об их оставлении с опекуном», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Также прокуратурой проводится анализ по выявлению аналогичных фактов на территории всей области, по результатам будут приняты соответствующие меры.

Ранее в сети распространялось видео, на котором мужчина с женщиной жестоко обращаются с воспитанниками детского дома. Полиция Алматинской области и акимат организовали проверку.


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