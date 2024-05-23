Избиение пожилого мужчины в центре Алматы попало на видео

Полицейские установили личность правонарушителя, который нанес пожилому мужчине удар в живот, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео инцидента появилось в соцсетях. Сообщается, что нападение было cовершено в центре города, около ЖК «Столичный Центр».

В департаменте полиции Алматы ответили, что по данному факту проводится проверка.

- Правонарушитель задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчиной, назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

Напомним, в марте т.г. в Алматы на территории жилого комплекса «Меркур таун» произошло жестокое убийство — мужчина на авто сначала несколько раз переехал охранника, а затем избил его. В департаменте полиции сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, в настоящее время идет следствие.