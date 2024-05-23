РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:13, 22 Май 2024 | GMT +6

    Избиение пожилого мужчины в центре Алматы попало на видео

    пожилого мужчину избили в центре Алматы
    Фото: кадр из видео t.me/kris_p_almaty_official

    Полицейские установили личность правонарушителя, который нанес пожилому мужчине удар в живот, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео инцидента появилось в соцсетях. Сообщается, что нападение было cовершено в центре города, около ЖК «Столичный Центр». 

    В департаменте полиции Алматы ответили, что по данному факту проводится проверка.

    - Правонарушитель задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчиной, назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Напомним, в марте т.г. в Алматы на территории жилого комплекса  «Меркур таун» произошло жестокое убийство — мужчина на авто сначала несколько раз переехал охранника, а затем избил его. В департаменте полиции сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, в настоящее время идет следствие.

    Теги:
    МВД РК Полиция Борьба с преступностью Видео Драка Алматы Убийство Нападение
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!