Полиция Алматы проверяет видео с избиением мужчины в инвалидной коляске

При этом на видео нападавший утверждает, что это его отец. Инцидент произошел на проспекте Райымбека.

В департаменте полиции города сообщили, что по видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, где зафиксированы противоправные действия в отношении пожилого мужчины, начата проверка.

— Устанавливаются участники инцидента. Действия мужчины, наносившего телесные повреждения, получат принципиальную правовую оценку, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В полиции подчеркнули, что независимо от причин конфликта, причинение вреда пожилому человеку, тем более находящемуся в инвалидной коляске, абсолютно недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную законом.

Ранее в соцсетях появилось видео избиения пожилого пассажира в одном из городских автобусов Алматы.