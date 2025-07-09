РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:08, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Полиция Алматы проверяет видео с избиением мужчины в инвалидной коляске

    В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина наносит удары пожилому человеку, находящемуся в инвалидной коляске, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция ІІМ
    Фото: СҚО ПД

    При этом на видео нападавший утверждает, что это его отец. Инцидент произошел на проспекте Райымбека.

    В департаменте полиции города сообщили, что по видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, где зафиксированы противоправные действия в отношении пожилого мужчины, начата проверка.

    — Устанавливаются участники инцидента. Действия мужчины, наносившего телесные повреждения, получат принципиальную правовую оценку, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    В полиции подчеркнули, что независимо от причин конфликта, причинение вреда пожилому человеку, тем более находящемуся в инвалидной коляске, абсолютно недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную законом.

    Ранее в соцсетях появилось видео избиения пожилого пассажира в одном из городских автобусов Алматы.

    Теги:
    Соцсети Насилие Полиция Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают