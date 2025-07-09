Полиция Алматы проверяет видео с избиением мужчины в инвалидной коляске
В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина наносит удары пожилому человеку, находящемуся в инвалидной коляске, передает корреспондент агентства Kazinform.
При этом на видео нападавший утверждает, что это его отец. Инцидент произошел на проспекте Райымбека.
В департаменте полиции города сообщили, что по видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, где зафиксированы противоправные действия в отношении пожилого мужчины, начата проверка.
— Устанавливаются участники инцидента. Действия мужчины, наносившего телесные повреждения, получат принципиальную правовую оценку, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
В полиции подчеркнули, что независимо от причин конфликта, причинение вреда пожилому человеку, тем более находящемуся в инвалидной коляске, абсолютно недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную законом.
Ранее в соцсетях появилось видео избиения пожилого пассажира в одном из городских автобусов Алматы.