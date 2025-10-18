Избиение подростка в Кызылординской области прокомментировали в Минпросвещения

По данным ведомства, в настоящее время мальчик проходит лечение, его состояние стабильное. Комитет по охране прав детей связался с мамой пострадавшего ребенка. Семье предложили психологическую и юридическую помощь.

— В школе проведено заседание профилактического совета. Учащиеся, совершившие противоправные действия, поставлены на учет в городском управлении полиции и на внутришкольный профилактический учет. В данной школе будет проведена профилактическая работа по принципу «Закон и порядок» с участием специалистов образования, правоохранительных органов и психологов, — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Кызылорде несколько подростков в школьном туалете избили 10-классника, после чего полиция возбудила уголовное дело.