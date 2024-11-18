Избиение девушки в Актау: начато досудебное расследование

На видеозаписи, сделанной камерой видеонаблюдения, запечатлено, как мужчина наносит удары женщине на глазах у очевидцев в помещении и продолжает избивать уже на улице.

Фото: скрин с видео

В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что экипажем, осуществляющим патрулирование, хулиганские действия были предотвращены.

— Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия, — говорится в сообщении ДП.

Ранее мы писали, что в Алматы вынесли приговор мужчине, напавшему на женщину в подъезде одного из многоквартирных домов.