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    13:39, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Избиение девушки в Актау: начато досудебное расследование

    В социальных сетях появилось и распространилось видео жестокого избиения девушки в одном из заведений Актау, передает Kazinform.

    Избиение девушки в Актау: начато досудебное расследование
    Фото: скрин с видео

    На видеозаписи, сделанной камерой видеонаблюдения, запечатлено, как мужчина наносит удары женщине на глазах у очевидцев в помещении и продолжает избивать уже на улице.

    Избиение девушки в Актау: начато досудебное расследование
    Фото: скрин с видео

    В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что экипажем, осуществляющим патрулирование, хулиганские действия были предотвращены.

    — Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия, — говорится в сообщении ДП.

    Ранее мы писали, что в Алматы вынесли приговор мужчине, напавшему на женщину в подъезде одного из многоквартирных домов.

    Теги:
    Бытовое насилие Казахстан Регионы Казахстана Насилие Женщины Актау Криминал Правоохранительные органы Конфликт Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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