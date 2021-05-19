Избиение девушки на остановке: одну из участниц драки задержали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задержана одна из участниц скандального избиения несовершеннолетней девушки в поселке Боралдай Илийского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

Для раскрытия данного преступления и задержания подозреваемых создана следственно-оперативная группа. Установлен и допрошен водитель такси, который перевозил участниц инцидента из мкр. Айнабулак города Алматы в поселок Боралдай.

Проверено значительное количество женщин в возрасте от 25 до 40 лет по приметам, имеющим сходство с разыскиваемыми лицами. Разосланы ориентировки с фотографиями и видеоизображением разыскиваемых во все городские и районные подразделения полиции и социальные сети.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 19 мая, в Алматы сотрудниками ОКП Илийского РУП задержана 27-летняя местная жительница, которая после предъявления изобличительных доказательств, дала признательные показания. Вторая участница инцидента, 30-летняя жительница с. Байтерек Енбекшиказахского района установлена, находится в бегах, принимаются меры к её задержанию», - сообщили в полиции.

Напомним, 13 мая текущего года в дежурную часть Илийского РУП обратилась 40-летняя жительница пос. Боралдай с заявлением о том, что две неизвестные женщины, около 16 часов, в районе сахарного завода поселка Боралдай, избили ее 16-летнюю дочь. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 2 УК РК (Групповое хулиганство).