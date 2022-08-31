31 Августа 2022 12:51

Избиение детей опекунами в Алматинской области - дело направили в суд

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В сети распространяется видео, на котором мужчина с женщиной жестоко обращаются с воспитанниками детского дома. Полиция Алматинской области и акимат организовали проверку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Детей из детского дома передают кому попало? Кормильцу государство платит деньги за этих детей. Никто их не проверяет. Этих ребят бьют и заставляют работать. Как детям исполняется 18 лет, кормильцу перестают платить пособие. После этого они выгоняют детей из дома. Потом опять из детского дома к себе забирают 3-4 детей. Почему у детей не спрашивают, хотят ли они жить в этой семье?», - задается вопросом автор публикации.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 27 августа в органы опеки и попечительства Илийского района поступила информация о периодических избиениях воспитанников детского дома семейного типа.

«По поступившему сигналу сотрудники ювенальной полиции совместно со специалистами районного акимата организовали проверку. Воспитанников на время передали в детский дом «Солнышко». Собранный по факту материал, предусмотренный статьей 127 КРКоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего), направлен на рассмотрение суда. Решение о дальнейшей опеке над детьми либо ее лишении примет специально созданная комиссия», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.