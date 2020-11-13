Избегать мест массового скопления призывают алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы обращает внимание жителей на существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в департаменте, санитарно-эпидемиологическая ситуация осложняется в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями в 2,2 раза.

Особую настороженность вызывает подъем уровня заболеваемости КВИ во всех возрастных группах населения. Рост количества заболевших отмечается с 22 октября. Только за последние сутки зарегистрировано 77 случаев заражения КВИ среди населения.

Связано это с активизацией эпидемических процессов в обществе, когда заражение КВИ происходит в местах массового скопления. В результате проведенных эпидемиологических исследований выяснено, что заражение в 53% случаях происходит в общественном транспорте, в 23% - в домашних очагах, в 17%- в местах общественного пользования.

В связи с этим, санитарно-эпидемиологическая служба Алматы настоятельно рекомендует жителям города соблюдать меры профилактики. Избегать мест массового скопления, особенно лицам старше 65 лет. Пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, например, в магазинах, аптеках. При наличии симптомов ОРВИ не выходить из дома, вызвать врача на дом. Не заниматься самолечением, оберегать детей и пожилых членов семьи путем изоляции в отдельной комнате.







