Из Жылыойского района Атырауской области эвакуировано 30 тысяч человек

Около 30 тысяч человек были эвакуированы из Жылыойского района Атырауской области из-за подтоплений, в их числе 430 жителей села Тургызба, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата Жылыойского района, началась эвакуация жителей села Тургызба. Здесь проживают 3518 человек.

— Аким района Жумабек Каражанов встретился с жителями села и разъяснил важность эвакуации. В первую очередь была произведена эвакуация женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. 430 человек были эвакуированы из села и отправлены в Мангистаускую область поездом. Среди них 173 ребенка и 15 граждан пенсионного возраста, — сообщили районном акимате.

Также продолжается эвакуация жителей Кульсары. Вчера вечером из города были эвакуированы 147 человек.

— 50 жителей Кульсары были отправлены в Мангистаускую область. А 97 человек были переселены во временный лагерь на месторождении «Тенгиз», — сообщили в акимате района.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.