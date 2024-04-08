РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:26, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Из Жылыойского района Атырауской области эвакуировано 30 тысяч человек

    эвакуация
    Фото: Правительство РК

    Около 30 тысяч человек были эвакуированы из Жылыойского района Атырауской области из-за подтоплений, в их числе 430 жителей села Тургызба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным акимата Жылыойского района, началась эвакуация жителей села Тургызба. Здесь проживают 3518 человек.

    — Аким района Жумабек Каражанов встретился с жителями села и разъяснил важность эвакуации. В первую очередь была произведена эвакуация женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. 430 человек были эвакуированы из села и отправлены в Мангистаускую область поездом. Среди них 173 ребенка и 15 граждан пенсионного возраста, — сообщили районном акимате.

    Также продолжается эвакуация жителей Кульсары. Вчера вечером из города были эвакуированы 147 человек.

    — 50 жителей Кульсары были отправлены в Мангистаускую область. А 97 человек были переселены во временный лагерь на месторождении «Тенгиз», — сообщили в акимате района.

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Эвакуация Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!