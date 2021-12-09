Из задымлённой квартиры спасли 7-летнего мальчика в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – При тушении пожара в жилом доме огнеборцам сказали, что в квартире этажом выше остался ребёнок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщение о пожаре в городе Экибастуз поступило на пульт «101» специализированной пожарной части № 2 восьмого декабря, в 15 часов 34 минуты. Пожар произошёл на четвертом этаже третьего подъезда по адресу: улица Жусупа, 71», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Пожарные прибыли на место за 5 минут и обнаружили, что на балконе трёхкомнатной квартиры горят деревянные рамы окон, а в спальне - мебель. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. Произошло сильное задымление. До прибытия пожарных самостоятельно были эвакуированы 5 человек, отметили в ДЧС. Пожарные провели обошли квартиры и произвели дымоудаление.

«Пожарным сообщили о том, что в квартире на пятом этаже, расположенной прямо над квартирой, где произошёл пожар, остался один 7-летний мальчик. Мать мальчика открыла входную дверь ключом, и старший пожарный Кузнецов Ефим вынес на руках мальчика 2014 года рождения из задымлённой квартиры на улицу», - рассказали спасатели.

Ребёнка осмотрели врачи и убедились, что врачебная помощь не требуется. Жизнь ребенка была спасена. Пожар ликвидировали за 28 минут, добавили в департаменте. На месте происшествия работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС Павлодарской области, службы «103», «102» и городская электросеть. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Напомним, в ноябре в Экибастузе из горевшей квартиры спасли женщину.

Фото ДЧС Павлодарской области.