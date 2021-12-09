+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -24 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из задымлённой квартиры спасли 7-летнего мальчика в Экибастузе

9 Декабря 2021 15:00
Поделиться:
Из задымлённой квартиры спасли 7-летнего мальчика в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – При тушении пожара в жилом доме огнеборцам сказали, что в квартире этажом выше остался ребёнок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Павлодарской области на 44% снизилось число преступлений среди подростков
Мужчину с ограниченными возможностями спасли из дымящейся квартиры в Алматы Отара овец погибла под колесами поезда в Атырауской области В Павлодаре запустили «трамвай безопасности»

«Сообщение о пожаре в городе Экибастуз поступило на пульт «101» специализированной пожарной части № 2 восьмого декабря, в 15 часов 34 минуты. Пожар произошёл на четвертом этаже третьего подъезда по адресу: улица Жусупа, 71», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Пожарные прибыли на место за 5 минут и обнаружили, что на балконе трёхкомнатной квартиры горят деревянные рамы окон, а в спальне - мебель. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. Произошло сильное задымление. До прибытия пожарных самостоятельно были эвакуированы 5 человек, отметили в ДЧС. Пожарные провели обошли квартиры и произвели дымоудаление.

«Пожарным сообщили о том, что в квартире на пятом этаже, расположенной прямо над квартирой, где произошёл пожар, остался один 7-летний мальчик. Мать мальчика открыла входную дверь ключом, и старший пожарный Кузнецов Ефим вынес на руках мальчика 2014 года рождения из задымлённой квартиры на улицу», - рассказали спасатели.

Ребёнка осмотрели врачи и убедились, что врачебная помощь не требуется. Жизнь ребенка была спасена. Пожар ликвидировали за 28 минут, добавили в департаменте. На месте происшествия работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС Павлодарской области, службы «103», «102» и городская электросеть. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Напомним, в ноябре в Экибастузе из горевшей квартиры спасли женщину.

Фото ДЧС Павлодарской области.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Происшествия   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
В Павлодарской области на 44% снизилось число преступлений среди подростков
Мужчину с ограниченными возможностями спасли из дымящейся квартиры в Алматы
Отара овец погибла под колесами поезда в Атырауской области
В Павлодаре запустили «трамвай безопасности»
Популярное
1 Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
2 Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев
3 В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
4 Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
5 Умирзак Шукеев: Строительство железнодорожной магистрали из Туркестана в Ташкент придаст импульс развитию туризма
6 Как решают вопросы общественного транспорта в Алматы
Читайте также
Табун лошадей нашли полицейские в степи в Актюбинской области
Мужчину с ограниченными возможностями спасли из дымящейся квартиры в Алматы
Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Умирзак Шукеев: Строительство железнодорожной магистрали из Туркестана в Ташкент придаст импульс развитию туризма
Как решают вопросы общественного транспорта в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив