Из-за жары сокращают рабочий день в Бухаресте

В Бухаресте воздух нагревается до 40 градусов в тени. Многие организации сокращают рабочий день сотрудников или увеличивают перерывы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

Особенно затронуты предприятия, где приходится иметь дело с высокой температурой, например, кухни ресторанов.

- Возле гриля, наверное, градусов 50, я не измерял. Но мы в порядке, работаем по очереди. Мы справимся с этой жарой, - сказал шеф-повар Юстиан Манеа.

Большинство вызовов скорой помощи в городе тоже связаны с жарой. За один только понедельник к врачам по этой причине обратились более 1300 человек.

Метеорологи сообщают, что сильная жара в Бухаресте сохранится ещё минимум пару дней.