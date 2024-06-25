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    13:32, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Из-за жары сокращают рабочий день в Бухаресте

    жара отдых
    Фото: pixabay.com

    В Бухаресте воздух нагревается до 40 градусов в тени. Многие организации сокращают рабочий день сотрудников или увеличивают перерывы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    Особенно затронуты предприятия, где приходится иметь дело с высокой температурой, например, кухни ресторанов.

    - Возле гриля, наверное, градусов 50, я не измерял. Но мы в порядке, работаем по очереди. Мы справимся с этой жарой, - сказал шеф-повар Юстиан Манеа.

    Большинство вызовов скорой помощи в городе тоже связаны с жарой. За один только понедельник к врачам по этой причине обратились более 1300 человек.

    Метеорологи сообщают, что сильная жара в Бухаресте сохранится ещё минимум пару дней.

    Теги:
    Румыния Европа Мировые новости Жара
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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