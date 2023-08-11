Из-за засухи не хватает кормов в двух районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области активно заготавливают корма для сельскохозяйственных животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления сельского хозяйства и земельных отношений, на зимовку необходимо заготовить 940 тыс. тонн сена, 211 тыс. тонн сенажа, 216 тыс. тонн силоса, 867 тыс. тонн соломы и 818 тыс. тонн зернофуража.

Уже заготовили 656,6 тыс. тонн сена и 154,7 тыс. тонн сенажа. Проблемы с заготовкой кормов есть в двух засушливых районах области - Акжарском и Уалихановском. Сельхозформированиям предлагают сохранить солому для нужд животноводства и не измельчать ее.

«По области скот имеется в 64 084 дворах. Обеспечены кормами - около 47% из них. Вопросы заготовки кормов находятся на постоянном мониторинге, созданный оперативный штаб осуществляет свою деятельность», - отметил руководитель управления Мейрам Мендыбаев.

Общее поголовье животных во всех категориях хозяйств составляет более 1,2 млн голов, в том числе крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи, и 4,5 млн голов птицы.