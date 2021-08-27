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Из-за засухи фермеры могут недополучить часть урожая – аким СКО

27 Августа 2021 17:46
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Из-за засухи фермеры могут недополучить часть урожая – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на отчете перед депутатами маслихата рассказал об обеспеченности кормами в селах и прогнозах на урожай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава региона не скрывал, что из-за засухи фермеры могут недополучить часть урожая. В то же время потери могут быть компенсированы за счет цены на зерновые и масличные.

«По сравнению с прошлым годом, пшеница подорожала с 83 тысяч тенге до 103 тысяч. Рапс сейчас стоит 180 тысяч тенге. За тонну льна в прошлом году давали 180 тысяч тенге, сейчас цена поднялась до 250 тысяч. Это подтверждает, что мы выбрали правильный путь по диверсификации агросектора, который дает хороший экономический эффект. В этом году в 2,7 раза увеличены посевы подсолнечника, в 2,4 раза возросли площади гречихи», - сказал К. Аксакалов.

Аким области добавил, что в этом году остро стоит вопрос по обеспечению кормами. В регионе потребность в сене составляет 850 тысяч тонн.

«Практически все организованные хозяйства заготовили сено в достаточном количестве. Для обеспечения кормами организовано свыше одной тысячи кормозаготовительных бригад. В области включены все резервы по заготовке кормов из земель лесного фонда», - сообщил К. Аксакалов.


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#Северо-Казахстанская область   #Урожай   #Сельское хозяйство   #Засуха  
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Автор:

Олеся Жуковень

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