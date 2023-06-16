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Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Июня 2023, 00:15
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО Фото: пресс-служба МЧС РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районе М.Жумабаева Северо-Казахстанской области зарегистрировали лесной пожар. Огонь локализовали в течение часа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, возгорание сухой травы на площади 0,2 га произошло в шести километрах от райцентра Булаево, на территории Суворовского лесничества. Огонь перешел на лесной массив, площадь пожара составила 0,8 га.

Сообщение о возгорании поступило в 12.48 часов. Пожар локализовали в 13.53, ликвидировали - в 14.57. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На место выезжали восемь человек личного состава и две единицы техники пожарной части №12, добровольное пожарное формирование, сотрудники лесхоза, местных исполнительных органов.


Северо-Казахстанская область   Происшествия   Пожар  
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