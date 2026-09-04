Из-за скачка напряжения перегорела техника у жителей многоэтажки в Павлодаре

Жители павлодарской многоэтажки подсчитывают убытки от скачка напряжения в их доме и не понимают, с кого теперь требовать возмещения ущерба, передает корреспондент агентства Kazinform.

Павлодарка Лидия Васильева теперь с опаской включает «автоматы» в щитке и только при острой необходимости. Женщина признается, что прошло уже несколько дней с ЧП, а она до сих пор чувствует в квартире запах гари. Это и наталкивает на мысли, что в стенах провода местами могли сгореть и теперь надежды на них нет.

— Я боюсь включать щитки, потому что это может также привести к пожару. В любом случае что-то перегорело. И что, как быть, куда жаловаться, на кого, я не знаю, — говорит жительница дома № 351 по улице Бухар жырау Лидия Васильева.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Дома у Лидии сгорела музыкальная станция, Wi-Fi-выключатели и розетки, роутер, аэрогриль. При этом телевизор и холодильник остались целыми.

Жители многоэтажки отмечают, проблема возникла лишь в третьем подъезде. Каждый теперь подсчитывает убытки. Рассказывают, что в дом вызвали электриков, которые должны были проверить общедомовые сети. Именно в этот вечер и случились проблемы.

— Я переживаю теперь в принципе за всю систему проводки дома, потому что все лето были проблемы. Уже было даже ощущение, мы с мужем за неделю говорили о том, что с такими перебоями мы всю технику потеряем, все перегорит, — рассказала жительница дома № 351 по улице Бухар жырау Дарья Скрипникова.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Некоторые из жителей многоэтажки после случившегося уже сходили в АО «Павлодарэнерго», чтобы написать заявление с требованием возместить убытки. Сотрудники претензии приняли.

В компании-монополисте нам пояснили, что за возмещением ущерба действительно обращаться не к ним. Обслуживанием проводки в многоэтажке занимаются специалисты их городского предприятия внутридомовых электрических сетей АО «ПРЭК», но лишь обслуживанием. А вот в доме требуется реконструкция, которую жильцы должны выполнять за свой счет. Ранее об этом уже предупреждали, даже пишут объявления на квитанциях. Но если реакции от самих людей не поступает, то перепады с напряжением само собой могут случаться.

— Учитывая то, что ГПВЭС поддерживает только работоспособное состояние в соответствии с договором между объектом кондоминиума и нашим предприятием, реконструкция в объем выполняемых работ не входит. Реконструкция подразумевает полностью замену стояковых магистральных проводов на большое сечение и замену непосредственно вводно-распределительных устройств, — сообщил главный инженер городского предприятия внутридомовых электрических сетей АО «ПРЭК» Николай Новиков.

Указывается, что техника могла перегореть из-за перенапряжения в сети, а оно случилось из-за короткого замыкания на магистральных проводах.

В компании отметили, все что находится в многоэтажке — собственность кондоминиума и они обязаны сами заниматься капитальными ремонтами. Подобные проблемы, вместе с тем, могут возникнуть и в других домах. Касается это в большинстве случаев жителей старых пятиэтажек, которые ранее были газифицированы. Их сети изначально не рассчитаны, допустим, на плиту, а к этому сейчас добавляется еще и другая различная бытовая техника.

Напомним, ранее мы рассказывали «мотает» ли электричество техника в розетке и какие приборы лучше отключать на ночь.