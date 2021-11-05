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Из-за шалости детей со спичками у сельчанина сгорели 12 телег сена в Павлодарской области

5 Ноября 2021 00:38
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Из-за шалости детей со спичками у сельчанина сгорели 12 телег сена в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученики второго и третьего классов школы Павлодарского района играли в одном из дворов и устроили пожар, расплачиваться за который будут их законные представители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«1 ноября у жителя одного из сел Павлодарского района загорелось сено. Два школьника, учащиеся второго и третьего классов школы, решили поиграть: во время игры во дворе одного из домов случайно подожгли сено», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, из-за детской шалости со спичками, сгорели 12 телег сена. Сумма ущерба составила 720 тысяч тенге.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе ДП. – Ущерб, нанесенный детьми, будут восстанавливать законные представители».

В 2021 году павлодарские полицейские проводили расследование 15 фактов умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.


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#Павлодарская область   #Пожар  
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Автор:

Антон Гагарин

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