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Из-за шалости детей со спичками у сельчанина сгорели 12 телег сена в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученики второго и третьего классов школы Павлодарского района играли в одном из дворов и устроили пожар, расплачиваться за который будут их законные представители, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«1 ноября у жителя одного из сел Павлодарского района загорелось сено. Два школьника, учащиеся второго и третьего классов школы, решили поиграть: во время игры во дворе одного из домов случайно подожгли сено», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
По данным ведомства, из-за детской шалости со спичками, сгорели 12 телег сена. Сумма ущерба составила 720 тысяч тенге.
«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе ДП. – Ущерб, нанесенный детьми, будут восстанавливать законные представители».
В 2021 году павлодарские полицейские проводили расследование 15 фактов умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.
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